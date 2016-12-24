Написать код по Информационные системы и технологии

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок108 просмотров

Написать код по Информационные системы и технологии   

дисциплина – Информационные системы и технологии   

тема – См. доп инфо   

количество страниц – -   

оригинальность –   

шрифт – 14 pt   

крайний срок сдачи – 24.12.2016   

дополнительная информация – Нужно код написать, чтоб работал. Язык не столь важен. Предподчительно C , C++. Pithon тож можно.Четкую блок схему не нарисую , могу на UML набросать. Сроки важны.

8 лет назад
Nyjno100
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров