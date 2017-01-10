Починить обновление товаров на магазине (shopcms)

Есть магазин, написанный на shopcms - необходимо починить обновление товаров с файла, выгружаемого из 1C

В заявке указывайте примерную цени с сроки по данной задача, а также обязательно указывайте - был ли у вас опыт работы с shopcms и скриптами импорта из 1С.

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Благодарю