Починить обновление товаров на магазине (shopcms)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки112 просмотров

Есть магазин, написанный на shopcms - необходимо починить обновление товаров с файла, выгружаемого из 1C

В заявке указывайте примерную цени с сроки по данной задача, а также обязательно указывайте - был ли у вас опыт работы с shopcms и скриптами импорта из 1С.

Подробности в личку

Благодарю

8 лет назад
alim
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$15
1 день
Виталий прекрасно справился с поставленной задачей! Рекомендую как ответственного и качественного исполнителя!
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dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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