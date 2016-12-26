Тестовая страница

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Завершен2 заявки217 просмотров

Необходимо реализовать тестовую страницу на php которая через введенные в форму адреса занесенные в sql предлагала бы совпадения и отображала бы их на яндекс картах. 

В форме ввода должно стоять автоподставление возможных вариантов по первым введенным

буквам и появляться выпадающий список.

Карта должна быть динамической (можно использовать от Яндекса,  либо

от Google). При всех заполненных формах карта должна переходить в выбранный район и иметь все метки в данной области.

PHPSQL
8 лет назад
todtech
Леонид 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$48
1 день
все ок, спасибо
рекомендую

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад