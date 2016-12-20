Необходимо реализовать систему выдачи видео после оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки76 просмотров

Есть сайт с различными видео-уроками, необходимо реализовать следующую модель: 

пользователь выбирает из чэкбокса один из 300 пунктов,  после выбора пункта он попадает на страницу оплаты,  после оплаты он должен получить правильный видеофайл (тот который он выбрал). В комментариях к заданию пишите свое виденье реализации, срок и цену.

8 лет назад
vlad_ber
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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