Вытащить историю чатов из telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок134 просмотра

Есть десктопная и мобильная версия. 

Нужно сохранить историю из публичных чатов, желательно с картинками, аватарками участников и прочими атрибутами.

8 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров