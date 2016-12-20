Вывести фильтры на сайте. Были добавлены во всех категориях товаров параметры (в админке), но на сайт в качестве фильтров не выведены. Сайт работает на NetCat
Доработка темы вордпресс couponxl
Требуется доработка функционала темы для вордпресс. Тема couponxl. Добавить возможность загрузки неограниченного количества изображений купонов (сейчас можно загрузить только один)
подробности в тз
Прошу указать ваше предложение по цене
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