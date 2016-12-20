Доработка темы вордпресс couponxl

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки60 просмотров

Требуется доработка функционала темы для вордпресс. Тема couponxl. Добавить возможность загрузки неограниченного количества изображений купонов (сейчас можно загрузить только один)

подробности в тз

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WordPress
8 лет назад
Lordtarax
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров