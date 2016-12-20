Мне нужна консультация и изготовление личного кабинета Многопользовательский личный кабинет, для проведения тестирований Наброски ТЗ bit.ly/2hPvXMF
Вывести фильтры на сайте
Вывести фильтры на сайте.
Были добавлены во всех категориях товаров параметры (в админке), но на сайт в качестве фильтров не выведены.
Сайт работает на NetCat
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Разработка сервиса для скачивания видео с: Youtube Facebook Instagram Twitter Twitch Вконтакте Одноклассники Не менее 5 загрузок видео в секунду. Сервис содержит автотесты проверки работы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
На проект нужен человек с репутацией. Никаких предоплат, оплата частями по мере выполнения. Требуется а) базу данных MySql сайта (описание полей предоставим) сконвертировать в YML для Yandex.Market (так, чтобы яндекс это ...Закрыт8 лет назад
Коллеги день добрый! Интересный задача есть - необходимо для компании разработать план обучения по некоторым темам, с подбором обучающего материала. Условно под каждый урок подготовить тест и задание. Примеры уроков: ...Закрыт8 лет назад
Нужен сайт с дизайном (иллюстрации мы позже заменим на отрисованные нашим дизайнером) и функционалом https://premium.wpmudev.org/ (продажа плагинов, тем, хостинга, курсов с одной платформы). Понимаем, это большой проект, подразумевающий долгосрочное сотрудничество; ...Закрыт8 лет назад
Есть сайт с различными видео-уроками, необходимо реализовать следующую модель: пользователь выбирает из чэкбокса один из 300 пунктов, после выбора пункта он попадает на страницу оплаты, после оплаты он должен получить правильный видеофайл (тот который ...Закрыт8 лет назад
- $300
На начальной стадии проекта не требуется кода только обсуждение и анализ существующей структуры проекта . Проект опен сорс без коммерческой выгоды . Возможно сотрудничество после завершения релиса по продвижению продукта на рынке США ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть десктопная и мобильная версия. Нужно сохранить историю из публичных чатов, желательно с картинками, аватарками участников и прочими атрибутами.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
С сайта http://yellowpages.akipress.org/ нужно вытащить e-mail адреса У меня есть программа, ее устанавливаете на ПК и она работает, к себе не могу подключить так как у меня макбук. Цена и срокиВеб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад