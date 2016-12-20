Вывести фильтры на сайте

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Вывести фильтры на сайте.

Были добавлены во всех категориях товаров параметры (в админке), но на сайт в качестве фильтров не выведены.

Сайт работает на NetCat

8 лет назад
rauflatypov
Рауф 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров