Доработка приложения на AngularJS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки72 просмотра

Необходимо доработать приложение на AngularJS.

Оценка объема работ - 45 часов.

ТЗ есть.

Автор приложения загружен на других задачах,

но по структуре приложения и доработкам все подскажет.

Напишите какие приложения делали на Angular и какую оплату ожидаете за час. 

Angular
8 лет назад
jarx
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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