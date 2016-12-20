Необходимо доработать приложение на AngularJS. Оценка объема работ - 45 часов. ТЗ есть. Автор приложения загружен на других задачах, но по структуре приложения и доработкам все подскажет. ...
Доработка сайта
Добрый день!
Необходимо доработать технически сайт huilargan.ru
1. Сократить шапку , сделать ее узкой
-категории доставка, оплата, блог , новости и т.д. переместить в подвал сайт , в самые низ
2. Карточка товара
- уменьшить размеры фото превью , чтобы в каталоге больше помещалось товаров
- добавить в карточке товара выбор объемов , внутри и снаружи , пример nilishnego.ru
- в каточке товара сократить пустое пространство
3. Сделать прокрутку сайта на одной страницы, по принципу лэндинг пейджа, тем самым облегчить сайт , пример nilishnego.ru
Подкатегории категорий сделать в одной вкладке
4. Доработать мобильную версию сайта
-уменьшить карточки товаров, чтобы они поместились по 4 шт на страницу
5. Подключить интернет-оплату
6. Вывести в конце сайта инстаграм , плиткой 9шт, онлайн
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется доработка функционала темы для вордпресс. Тема couponxl. Добавить возможность загрузки неограниченного количества изображений купонов (сейчас можно загрузить только один) подробности в тз Прошу указать ваше предложение по ценеЗакрыт8 лет назад
Вывести фильтры на сайте. Были добавлены во всех категориях товаров параметры (в админке), но на сайт в качестве фильтров не выведены. Сайт работает на NetCatЗакрыт8 лет назад
Мне нужна консультация и изготовление личного кабинета Многопользовательский личный кабинет, для проведения тестирований Наброски ТЗ bit.ly/2hPvXMFЗакрыт8 лет назад
Разработка сервиса для скачивания видео с: Youtube Facebook Instagram Twitter Twitch Вконтакте Одноклассники Не менее 5 загрузок видео в секунду. Сервис содержит автотесты проверки работы ...Закрыт8 лет назад
На проект нужен человек с репутацией. Никаких предоплат, оплата частями по мере выполнения. Требуется а) базу данных MySql сайта (описание полей предоставим) сконвертировать в YML для Yandex.Market (так, чтобы яндекс это ...Закрыт8 лет назад
Коллеги день добрый! Интересный задача есть - необходимо для компании разработать план обучения по некоторым темам, с подбором обучающего материала. Условно под каждый урок подготовить тест и задание. Примеры уроков: ...Закрыт8 лет назад
Нужен сайт с дизайном (иллюстрации мы позже заменим на отрисованные нашим дизайнером) и функционалом https://premium.wpmudev.org/ (продажа плагинов, тем, хостинга, курсов с одной платформы). Понимаем, это большой проект, подразумевающий долгосрочное сотрудничество; ...Закрыт8 лет назад
Есть сайт с различными видео-уроками, необходимо реализовать следующую модель: пользователь выбирает из чэкбокса один из 300 пунктов, после выбора пункта он попадает на страницу оплаты, после оплаты он должен получить правильный видеофайл (тот который ...Закрыт8 лет назад