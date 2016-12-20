Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Добрый день!

Необходимо доработать технически сайт huilargan.ru 

1. Сократить шапку , сделать ее узкой 

-категории доставка, оплата, блог , новости и т.д. переместить в подвал сайт , в самые низ

2. Карточка товара

- уменьшить размеры фото превью , чтобы в каталоге больше помещалось товаров

- добавить в карточке товара выбор объемов , внутри и снаружи , пример nilishnego.ru

- в каточке товара сократить пустое пространство 

3. Сделать прокрутку сайта на одной страницы, по принципу лэндинг пейджа, тем самым облегчить сайт , пример nilishnego.ru

    Подкатегории категорий сделать в одной вкладке

    

4. Доработать мобильную версию сайта 

-уменьшить карточки товаров, чтобы они поместились по 4 шт на страницу

5. Подключить интернет-оплату

6. Вывести в конце сайта инстаграм , плиткой 9шт, онлайн

8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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