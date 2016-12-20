Доработка сайта

Добрый день!

Необходимо доработать технически сайт huilargan.ru

1. Сократить шапку , сделать ее узкой

-категории доставка, оплата, блог , новости и т.д. переместить в подвал сайт , в самые низ

2. Карточка товара

- уменьшить размеры фото превью , чтобы в каталоге больше помещалось товаров

- добавить в карточке товара выбор объемов , внутри и снаружи , пример nilishnego.ru

- в каточке товара сократить пустое пространство

3. Сделать прокрутку сайта на одной страницы, по принципу лэндинг пейджа, тем самым облегчить сайт , пример nilishnego.ru

Подкатегории категорий сделать в одной вкладке

4. Доработать мобильную версию сайта

-уменьшить карточки товаров, чтобы они поместились по 4 шт на страницу

5. Подключить интернет-оплату

6. Вывести в конце сайта инстаграм , плиткой 9шт, онлайн