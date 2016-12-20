Доработки сайта

1.Сделать личный кабинет, корзину, сравнение товара.(Было видно что оформлен заказ под номером, отправлен на почту клиенту и поставщику)

Пример http://platyaoptom.ru

Возможность делать заказы, цены были доступны после регистрации.

2. адаптивную версию, на все страницы чтоб дизайн не полез пример лейдинг у нас на сайте.

3.На главной сделать модуль запроса прайса-листа цвет изменить .Возле телефона написать По вопросам оптовой закупки звонить тел.(Viber. Whatsapp) Обновит иконки соц сетей.

Продолжить текст там где как выбрать платье с иконками

Преимущества работы с TM GARTELI

-Собственное производство-Мы производитель и прямой поставщик.

-Большое наличие свадебных платьев на складе в Москве.

-Оптовые цены от 7000руб

-Высокое качество нашей продукции.

-Бесплатная доставка до терминала транспортной компании.

пример:http://platyaoptom.ru

4.Фото прищелчке должны увеличиваться как тут :www.parfumiriss.ru