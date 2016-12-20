Разработка системы рассылки почтовых сообщений вложениями и отчетности по е-mail маркетингу. Оплата по договоренности.
Доработки сайта
1.Сделать личный кабинет, корзину, сравнение товара.(Было видно что оформлен заказ под номером, отправлен на почту клиенту и поставщику)
Пример http://platyaoptom.ru
Возможность делать заказы, цены были доступны после регистрации.
2. адаптивную версию, на все страницы чтоб дизайн не полез пример лейдинг у нас на сайте.
3.На главной сделать модуль запроса прайса-листа цвет изменить .Возле телефона написать По вопросам оптовой закупки звонить тел.(Viber. Whatsapp) Обновит иконки соц сетей.
Продолжить текст там где как выбрать платье с иконками
Преимущества работы с TM GARTELI
-Собственное производство-Мы производитель и прямой поставщик.
-Большое наличие свадебных платьев на складе в Москве.
-Оптовые цены от 7000руб
-Высокое качество нашей продукции.
-Бесплатная доставка до терминала транспортной компании.
пример:http://platyaoptom.ru
4.Фото прищелчке должны увеличиваться как тут :www.parfumiriss.ru
Заявки фрилансеров
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