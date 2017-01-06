Парсер

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Завершен9 заявок204 просмотра

Необходим довольно сложный парсер музыкального контента.

8 лет назад
Stark999
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$340
13 дней
Евгений справился со сложной задачей на отлично, за которую никто не брался. Всё сдал раньше сроков, очень коммуникабельный, постоянно на связи. Однозначно рекомендую.
Олег - отличный заказчик, никаких проблем, на связи. Технические вопросы с его стороны решались очень быстро, были предоставлены оперативно все нужные данные для работы. С Олегом смело можно иметь дело, советую всем! У вас останутся самые положительные впечатления от сотрудничества! Сам проект был очень интересным, со своими мелкими сложностями, которые быстро удавалось решить. Работу в данном направлении обязательно продолжим.

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
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