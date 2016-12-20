Доработка на Битриксе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

1. Поправить адаптивность главного меню

2. Добавить в карточке товара вкладки в описании

3. Поправить всплывающий рубрикатор каталога

4. Добавить страницу в меню

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8 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров