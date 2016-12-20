Доработка корзины на Prestashop срочно

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка162 просмотра

Срочно

Бюджет до 2500р

Тз прикрепил

Сайт dich2.shopcaps.ru/

PrestaShop
8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров