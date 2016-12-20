50 вопросов к тесту "Программирование на PHP"

Необходимо подготовить 50 вопросов (и ответов) к тесту "Программирование на PHP".

Вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы экзаменуемый не мог прогуглить вопрос в интернете (в т.ч. на stackoverflow). Вопросы должны покрывать широкий круг программерских задач и быть рассчитаны на программистов с высоким/очень высоким уровнем практических навыков. Для создания вопросов/ответов будет предоставлена админка. Ответы могут быть двух типов: множественный выбор (checkbox) и поле для ввода текста с правильным ответом (более предпочтительно).