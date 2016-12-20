Необходимо починить связь: 1С - сайт на umi. Подробности вышлю на почту.
50 вопросов к тесту "Программирование на PHP"
Необходимо подготовить 50 вопросов (и ответов) к тесту "Программирование на PHP".
Вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы экзаменуемый не мог прогуглить вопрос в интернете (в т.ч. на stackoverflow). Вопросы должны покрывать широкий круг программерских задач и быть рассчитаны на программистов с высоким/очень высоким уровнем практических навыков. Для создания вопросов/ответов будет предоставлена админка. Ответы могут быть двух типов: множественный выбор (checkbox) и поле для ввода текста с правильным ответом (более предпочтительно).
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