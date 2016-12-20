Mailchimp – отключить подтверждение double opt-in

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В сервисе рассылок Mailchimp требуется отключить способ подтверждения подписки double opt-in. 

Нужна либо консультация, либо сделать на нескольких подписных страницах это "под ключ" и проинструктировать, как это делать в дальнейшем для других рассылок.

8 лет назад
alhimik14
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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