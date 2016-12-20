Внесение правок на сайт на drupal

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Закрыт2 заявки178 просмотров

Необходимо внести правки на сайт http://vashaploshyad.ru/ :

изменить номер телефона в шапке сайта

изменить содержимое левой колонки http://vashaploshyad.ru/o-kompanii.html

добавить 6 фото сотрудников на сайт

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Drupal
8 лет назад
dark67
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров