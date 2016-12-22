Спаристь сайт

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Завершен8 заявок184 просмотра

http://ausganica.ru

спарсить: категории / подкатегории, цена, картинка, название товара, артикул, описание, характеристика

одному товару может быть присвоено 2 цены (см скрин) нужно будет спарсить отдельно каждый товар, каждому товару своя цена

8 лет назад
EgorIllarionov
Егор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kostt73
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$2
1 день
отличный исполнитель, быстро и грамотно все сделано рекомендую
Чёткое ТЗ с необходимыми нюансами, оперативное решение вопросов в процессе работы, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kostt73
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад