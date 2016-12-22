Необходимо починить связь: 1С - сайт на umi. Подробности вышлю на почту.
Спаристь сайт
спарсить: категории / подкатегории, цена, картинка, название товара, артикул, описание, характеристика
одному товару может быть присвоено 2 цены (см скрин) нужно будет спарсить отдельно каждый товар, каждому товару своя цена
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