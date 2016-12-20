Добавить подъем обявления на верх и пакет услуг

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок187 просмотров

И так на сайте есть  платные функции такие как вип,выделение,спецразмещение  мне нужно еще добавить подъем обявления на верх и пакет услуг что бы можно было применить все услуги вот сам скрипт  yadi.sk/d/sE-U2gVB33xZX8

за все это дело отвечают файлы  папка  blok 

vibor_payment.php 

vibor_payment_arr.php 

и папка pages там фаил payment.php 

8 лет назад
guest_14804385345505
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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