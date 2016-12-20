И так на сайте есть платные функции такие как вип,выделение,спецразмещение мне нужно еще добавить подъем обявления на верх и пакет услуг что бы можно было применить все услуги вот сам скрипт yadi.sk/d/sE-U2gVB33xZX8

за все это дело отвечают файлы папка blok

vibor_payment.php

vibor_payment_arr.php

и папка pages там фаил payment.php