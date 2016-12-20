Разработка сайта на CodeInginter

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Подробное ТЗ во вложении.

Если вкратце - нужна система подбора туров, дизайн и верстка страниц уже готовы.

Прошу сразу указывать ориентировочную стоимость и срок.

Верстка:

http://tur.bit-storm.ru/index.html - Главная 

http://tur.bit-storm.ru/hotels-details.html - Карточка отеля

http://tur.bit-storm.ru/page-about-us.html - О нас

http://tur.bit-storm.ru/shop-grid.html - Страница выбора отелей 

   http://tur.bit-storm.ru/reviews.html - Страница отзывов

http://tur.bit-storm.ru/contact.html - Страница контактов

http://tur.bit-storm.ru/blog.html - Блог

http://tur.bit-storm.ru/page-element.html - UI-элементы

8 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров