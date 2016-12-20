Разработать бронирование на сайте wordpress

Что бы забронировать, нужно выбрать:

1) банное отделение 1,2,3,4 или 5-е. Далее: день (д.м.г.), далее: возможное свободное время.

2) По дате и времени.

Выбираем нужную дату. Далее клиент видит

Все свободное время по всем датам. Выбирает бронь с подходящим временем и Бронирует.

Далее – приходит ему подтверждение от администратора. После этого, в течении

20 минут он должен оплатить 50 проц. От полной суммы. При бронировании

клиент указывает: тел. номер, эл. почту, кол-во гостей.

Администратор, принимая заказ по телефону со своего рабочего места делает все тоже самое, но только без внесения предоплаты.

После бронирования данное время отображается на сайте как забронированное. На

сайте ведётся журнал брони. Клиент может с ним ознакомиться начиная с

актуальной даты. То есть сегодняшний день, а также последующие может

видеть, прошедшие дни – нет.

Что множите предложить? Интересует цена и сроки.