Доработка сайта на ModX Revo (4 мелкие задачи)

Добрый день, на сайте lingvotech.com (MODX REVO) необходимо реализовать три задачи:

1) Сделать настройку стилей H2 H3 Li Ul - сейчас все выглядит как plain text

2) Устранить страницы которые имеют одинаковые URL (этого не должно быть, но почему-то все-равно дублирование есть)

3) Разработать калькулятор-фильтр

4) Внедрить мета-теги tel: и geo: (везде в шапке и в подвале)

Подробное описание задачи – по ссылке: https://docs.google.com/document/d/15SDC5dlz3PKcRtqyAvkxsyXXtUrGpQ1_Wsglf9OJ-CY/edit

(если документ не будет открываться – просто запросите доступ с вашего гугл аккаунта или емейла привязанного к гугл)

Ничего усложнять не надо – делаем все в максимально простом виде

Стоимость – до 3000 рублей

Срок – до 5 рабочих дней (с одной стороны – не горит, но с другой стороны – никакого смысла затягивать такие простые задачи – нет)

Оплата – по факту выполнения, тк задача – ну очень простая и реально микроскопическая