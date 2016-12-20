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Доработка сайта на ModX Revo (4 мелкие задачи)
Добрый день, на сайте lingvotech.com (MODX REVO) необходимо реализовать три задачи:
1) Сделать настройку стилей H2 H3 Li Ul - сейчас все выглядит как plain text
2) Устранить страницы которые имеют одинаковые URL (этого не должно быть, но почему-то все-равно дублирование есть)
3) Разработать калькулятор-фильтр
4) Внедрить мета-теги tel: и geo: (везде в шапке и в подвале)
Подробное описание задачи – по ссылке: https://docs.google.com/document/d/15SDC5dlz3PKcRtqyAvkxsyXXtUrGpQ1_Wsglf9OJ-CY/edit
(если документ не будет открываться – просто запросите доступ с вашего гугл аккаунта или емейла привязанного к гугл)
Ничего усложнять не надо – делаем все в максимально простом виде
Стоимость – до 3000 рублей
Срок – до 5 рабочих дней (с одной стороны – не горит, но с другой стороны – никакого смысла затягивать такие простые задачи – нет)
Оплата – по факту выполнения, тк задача – ну очень простая и реально микроскопическая
Заявки фрилансеров
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