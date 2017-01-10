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Ищу специалиста по фреймворку Laravel
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Нужно поправить форму регистрации на сайте, выполненном на Laravel, выкорчевать капчу, посмотреть, что не дает авторизироваться.
Ссылку на сайт дам в личку.
Пожалуйста, только с опытом работы с Laravel
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