Ищу талантливую девушку с Украины, которая бы писала яркие заголовки и делала 3-4 абзаца описания к вирусным видеороликам. Что от вас требуется: желание работать писать яркие, кликабельные заголовки и описания ...
- Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! пишу насчет нового ролика, т.к. на прошлую тему мне сделали. Мне нужен двух-2,5 минутный ролик с нарезкой моментов, где папа вовремя спасает своего ребенка с музыкальным сопровождением. В верхнем левом углу ролика необходимо будет указать ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать кодом на сайте в статьях постраничную навигацию, чтоб статья разбивалась на несколько страниц. Вот пример страницы https://budetezdorovy.ru/health/bolyat-koleni-izbavtes-ot-etoj-boli-bystro-7-samyx-effektivnyx-sredstv-smotrite?utm_source=NZ . Только вместо "видео" - "продолжение" на следующей странице.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать видеоролик (нарезки видео) с музыкальным сопровождением. Необходимо будет указать в видео название сайта.Видеомонтаж46 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Мне порекомендовал вас мой товарищ по настройке темы. Не могли бы и мне с этим помочь?Системное администрированиенет заявокЗакрыт9 лет назад