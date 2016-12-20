Партнерский JS-плагин для интернет-магазина фресок и фотообоев

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Задача: разработать javascript-плагин для партнеров/дилеров, который позволит им быстро и без знаний программирования добавлять на свои сайты функционал по продаже фресок и фотообоев как на http://www.ortograf.ru/.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11D255p2PsUQX6ixjm6T3jxg8x9y5QBkKy8p8u-RnNMU/.

Требуется исполнитель только для фронтенд-части.

Проект с дальнейшим развитием.

JavaScript
8 лет назад
trafcom
Филин 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров