Починить сайт на php

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Закрыт2 заявки130 просмотров

надо запустить код на php , то и дело появляются ошибки... 

сейчас Fatal error: Class 'Category' not found, 

хотя файл с классом подключен&

работа через teamviwer

PHP
8 лет назад
evgeniyf
Евгений 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров