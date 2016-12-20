Скрипт php для vk с помощью API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка78 просмотров

Написать скрипт, который  с помощью метода photos.search и указанными широтой и долготой собирал все фотки и с помощью метода wall.post предлагал новость в нужное сообщество.

PHP
8 лет назад
guest_14823035780722
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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