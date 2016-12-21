Сделать зеркало сайта

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Здравствуйте. Есть небольшой интернет магазин. Размещен на хостинге таймвеб. Движок шоп скрипт. Нужно сделать копию этого магазина и разместить на новом домене. Оба домена находятся в рамках одного кабинета хостинга. Доступы к админкам и хостингу предоставим.

8 лет назад
iv016
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров