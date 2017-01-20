Разработка страницы результатов поиска для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок92 просмотра

Приветствую, уважаемые фрилансеры! Есть следующая задача - скорректировать страницу результатов поиска на сайте (сайт на WP). Нужно добавить счетчик количества найденных по запросу статей ("По вашему запросу найдено столько-то статей"), убрать лишний мусор, добавить миниатюры, и по мелочи - шрифт подправить. Пожалуйста, сориентируйте по срокам и расценкам на эту работу.

WordPress
8 лет назад
KsuBor
Оксана 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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