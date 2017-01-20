Имеется форум на vbulletin 3.6 с установленным плагином "Post Hidden Posts" (был когда-то опубликован на vbulletin.org), который был доработан для работы со скрытыми сообщениями пользователей дополнительных (secondary) групп. Сейчас планируется апгрейд форума до версии vbulletin ...
Разработка страницы результатов поиска для сайта
Приветствую, уважаемые фрилансеры! Есть следующая задача - скорректировать страницу результатов поиска на сайте (сайт на WP). Нужно добавить счетчик количества найденных по запросу статей ("По вашему запросу найдено столько-то статей"), убрать лишний мусор, добавить миниатюры, и по мелочи - шрифт подправить. Пожалуйста, сориентируйте по срокам и расценкам на эту работу.
Заявки фрилансеров
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