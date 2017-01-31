Переделка сайта на платформе MODX

После обновления и пары лет работы сайта, пришли к выводу, что ни всё еще реализовали и хотелось бы улучшить функционал.

Вследствие чего, встали следующие задачи:

1) Адаптация дизайна под мобильную версию

2) Возможность размещения на главной странице более 2 баннеров

3) Реализовать выпадающее меню

4) Разработать формы "Анкета игроков", "Анкета тренера" (аналог http://www.neva-sport.com/form/trener.phphttp://www.neva-sport.com/form/player.php ) , после заполнения формы человеку приходит письмо с подтверждением заполненной формы, в адрес получателя направляется письмо с данными, которые заполнил человек , и приходит “рыба” договора в формате эксель, в которую подставляются введенные данные человеком из формы.

5) Разработать раздел "Где купить" на котором отображаются наши партнеры-магазины. Вариант представляем себе такой:

Поле ввода или список городов;

Далее отображается карта города с указанными на ней точками продаж

И ниже также идет список адресов и магазинов в этом городе.