Переделка сайта на платформе MODX

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки111 просмотров

После обновления и пары лет работы сайта, пришли к выводу, что ни всё еще реализовали и хотелось бы улучшить функционал. 

Вследствие чего, встали следующие задачи: 

1) Адаптация дизайна под мобильную версию

2) Возможность размещения на главной странице более 2 баннеров 

3) Реализовать выпадающее меню 

4) Разработать формы "Анкета игроков", "Анкета тренера" (аналог http://www.neva-sport.com/form/trener.phphttp://www.neva-sport.com/form/player.php ) , после заполнения формы человеку приходит письмо с подтверждением заполненной формы, в адрес получателя направляется письмо с данными, которые заполнил человек , и приходит “рыба” договора в формате эксель, в которую подставляются введенные данные человеком из формы. 

5) Разработать раздел "Где купить" на котором отображаются наши партнеры-магазины. Вариант представляем себе такой: 

Поле ввода или список городов; 

Далее отображается карта города с указанными на ней точками продаж

И ниже также идет список адресов и магазинов в этом городе. 

MODX
8 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$150
9 дней
Вся работа была выполнена в срок. Адекватно и оперативно реагировал на все просьбы по доработке. Было приятно работать. Будем обращаться еще.
+

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад