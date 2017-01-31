Добрый день Верстка и натяжка на wordpress. Есть прототип и макеты страниц в psd Подробности в личку
Переделка сайта на платформе MODX
После обновления и пары лет работы сайта, пришли к выводу, что ни всё еще реализовали и хотелось бы улучшить функционал.
Вследствие чего, встали следующие задачи:
1) Адаптация дизайна под мобильную версию
2) Возможность размещения на главной странице более 2 баннеров
3) Реализовать выпадающее меню
4) Разработать формы "Анкета игроков", "Анкета тренера" (аналог http://www.neva-sport.com/form/trener.phphttp://www.neva-sport.com/form/player.php ) , после заполнения формы человеку приходит письмо с подтверждением заполненной формы, в адрес получателя направляется письмо с данными, которые заполнил человек , и приходит “рыба” договора в формате эксель, в которую подставляются введенные данные человеком из формы.
5) Разработать раздел "Где купить" на котором отображаются наши партнеры-магазины. Вариант представляем себе такой:
Поле ввода или список городов;
Далее отображается карта города с указанными на ней точками продаж
И ниже также идет список адресов и магазинов в этом городе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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