Скрипт каталога массажистов

Нужно сделать систему управления для сайта с объявлениями частных массажистов и массажных салонов.

На данном этапе - без личного кабинета массажистов - только фронт-энд + личный кабинет администратора.

Личный кабинет администратора - управление SEO, добавление новых массажистов + справочников (услуги, города, районы и др.).

Так же нужно будет натянуть это на шаблон (дадим уже свёрстанный шаблон).

Реализовать по возможности на Yii. Сроки - до 10 января. Если сработаемся - заказ на доработку + дальнейшая поддержка.

В ответе присылайте примеры подобных работ (если есть).