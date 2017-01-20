Интегрировать Asterisk с Битрикс24

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Закрыт3 заявки109 просмотров

Необходимо привязать систему Asterix к Битрикс24, что бы была возможность осуществлять звонки прямо из самой системы Битрикса (с карточки лида или клиента) и что бы диалоги записывались и их можно было прослушать.

Asterisk
8 лет назад
orlovgleb
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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