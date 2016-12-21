Программист bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок109 просмотров

Необходимо запрограммировать сайт-каталог на bitrix.

Вёрстка готова.

Макеты страниц для ознакомления с объёмом работ вышлю кандидату.

8 лет назад
meiv
Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров