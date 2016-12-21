Добавить 500 точек на карту яндекс и получить код размещения через API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка82 просмотра

добавить 500 точек на карту яндекс и получить код размещения через API https://tech.yandex.ru/maps/constructor/

подписывалась названием транспортной компании + ОТДЕЛЕНИЕ/ТЕРМИНАЛ

1. точки разных транспортных компании отличались цветом

2.добавлялись логотипы (ссылки на картинки на нашем сервере, к примеру: Аттента: http://region.braend.ru/wa-data/public/shop/img/attenta.png) (ссылки остальных напишу)

3. добавлялись названия компаний и адреса

4. и нужно куски карт по городам сохранить, типа Санкт Петербург:

8 лет назад
sasdss
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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