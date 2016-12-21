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Добавить 500 точек на карту яндекс и получить код размещения через API
добавить 500 точек на карту яндекс и получить код размещения через API https://tech.yandex.ru/maps/constructor/
подписывалась названием транспортной компании + ОТДЕЛЕНИЕ/ТЕРМИНАЛ
1. точки разных транспортных компании отличались цветом
2.добавлялись логотипы (ссылки на картинки на нашем сервере, к примеру: Аттента: http://region.braend.ru/wa-data/public/shop/img/attenta.png) (ссылки остальных напишу)
3. добавлялись названия компаний и адреса
4. и нужно куски карт по городам сохранить, типа Санкт Петербург:
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