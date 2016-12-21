Установка php скрипта на ucoz

Добрый вечер! Появилась необходимость установить php скрипт на мой сайт в мобильную версию. По-конкретнее: в полной версии у меня есть скрипт добавления материалов в избранное, его нужно адаптировать под PDA версию. То есть нужно внедрить уже практически готовый шаблон в мобильную версию. Сложность в том, что необходимы знания работы с ucoz и php. Подробное ТЗ с картинками скину. Жду заявок. Спасибо)