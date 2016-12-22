Создание ядра back-end на Java

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок81 просмотр

Интернет-проект Prommu.com – современная площадка для поиска временного персонала, ищет ответственного и исполнительного разработчика мобильных приложений для интересной проектной работы. Нам нужен специалист, который имеет успешный опыт на Java.

Для рассмотрения вашей кандидатуры предлагаем ознакомиться с нашим сайтом (http://prommu.com) и с тестовым заданием (файл прикреплен). Ваша задача – создание ядра back-end на Java.

Сообщите нам о готовности сотрудничать с нашей компанией, с указанием сроков вашей работы и ее стоимости.

Java
8 лет назад
eurasia_personal
29 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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