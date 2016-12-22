Интернет-проект Prommu.com – современная площадка для поиска временного персонала, ищет ответственного и исполнительного разработчика мобильных приложений для интересной проектной работы. Нам нужен специалист, который имеет успешный опыт на Java.

Для рассмотрения вашей кандидатуры предлагаем ознакомиться с нашим сайтом (http://prommu.com) и с тестовым заданием (файл прикреплен). Ваша задача – создание ядра back-end на Java.

Сообщите нам о готовности сотрудничать с нашей компанией, с указанием сроков вашей работы и ее стоимости.