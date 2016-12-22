Интернет-проект Prommu.com – современная площадка для поиска временного персонала, ищет ответственного и исполнительного разработчика мобильных приложений для интересной проектной работы. Нам нужен специалист, который имеет успешный опыт на Java. Для рассмотрения вашей кандидатуры предлагаем ознакомиться с ...
Написать парсер
Требуется написать парсер для сайта по тематике - Работа. Более подробная информация будет обговариваться.
Жду откликов, есть предложение.
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