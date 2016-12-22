1) Поправить в футере аббревиатура организации. 2) Удалить ссылку на сторонний ресурс на страницах сайта . 3) Перенести с нашего хостинга, на хостинг клиента 4) Поставить коды счетчиков передзакрывающим тегом Body. ...
Сделать парсер данных с сайтов объявлений
Привет
Нужно сделать скрипт, который будет парсить данные с двух сайтов объявлений в базу данных, а потом выводить в нужном виде данные из этой базы.
У одного сайта защиты на сбор данных нет никакой. Можно будет парсить без ограничений, а у другого есть базовая защита, которую можно будет решить наличие тайм-лимитов и прокси. Есть специализированные сервисы, а также есть опыт разработки подобного парсера с этого сайта нашей командой, можем поделиться опытом, чтобы сэкономить время.Собранные данные потом нужно будет отобразить в нужном виде в админке скрипта. Доступ будет закрытый, дизайн не нужен, делаем для себя.Проект разобьем на две части.
Сначала сделаем сбор данных, чтобы данные начали собираться и храниться в БД, а потом будем делать программную часть для вывода данных.Можно использовать готовые системы (если таковые есть), фреймворки, а также подобрать подходящую БД для хранения информации (в основном только тексты и ключи). Важно, чтобы специалист учел момент того, что хранить данные так, чтобы работа с базой (поиск, фильтрация, вывод нужных данных) не был длительным по времени.
Будет еще несколько мелких функций.
Вся подробная информация расписана в техническом задание. Будем выбирать, исходя из стоимости и сроков. Желательно, чтобы у человек был опыт в похожих задачах - это означает, что времени меньше будет затрачено.
Продукт будет в дальнейшем развиваться, будем еще обращаться.
Спасибо.
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