Нужно внести некоторые изменения на сайте. (zw.ua) Сайт написан на Zend framework 1. Вывод новостей на первую страницу 2. Вывод статей на первую страницу 3. Незначительные изменения дизайна первой страницы подробности ...
Перенос сайта
Доброе утро!
Срочно нужно перенести сайт на другой хостинг.
Это нужно сделать как можно быстрее.
Сроки и бюджет ограничен.
Спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
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