Перенос сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки125 просмотров

Доброе утро!

Срочно нужно перенести сайт на другой хостинг.

Это нужно сделать как можно быстрее. 

Сроки и бюджет ограничен. 

Спасибо за понимание. 

8 лет назад
ramses90
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sg-web
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
8 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

sg-web
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
8 лет назад

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