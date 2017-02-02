Доработать моб. версию mechanic.sitecare.com.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок152 просмотра

Доработать моб. версию mechanic.sitecare.com.ua. Общий бюджет на все доработки 100 у.э.

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8 лет назад
KKKTTTj
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$100
5 дней
все ок
Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад

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