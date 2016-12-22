Доработка WP и файла обмена с яндекс маркетом YML

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Закрыт2 заявки99 просмотров

Здравствуйте уважаемые профессионалы. 

Нужно внести изменения в WP woocommerce: добавить в товары кол-во дней доставки и стоимость доставки. Настроить плагин импорта товаров в яндекс маркет - YML

WooCommerceWordPress
8 лет назад
maxter
46 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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