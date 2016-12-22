Доска объявлений нужно доработать.

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Закрыт2 заявки87 просмотров

Нужно доделать сайт doska13.com доску объявлений, первый этап работ изложен в ТЗ в виде схем которые находятся в файлах прикрепленные к этому проекту. 

Работа разбита на маленькие этапы, которых очень много. Сайт на движке тамаранда, который предназначен специально для досок объявлений и практически все предусмотрено. Сам сайт на 70 % уже выполнен. Если есть вопросы пишите. Первую работу проводим через безопасную сделку, дальше по договоренности.

8 лет назад
loba0013
Андрей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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