Здравствуйте уважаемые профессионалы. Нужно внести изменения в WP woocommerce: добавить в товары кол-во дней доставки и стоимость доставки. Настроить плагин импорта товаров в яндекс маркет - YML
Интернет-радио (чтение аудио потока и доступ к нему пользователей)
Есть программа Traktor (Native Instruments).
Она есть для Windows и для MacOS.
Это диджейская программа, в ней сводятся треки.
В ней есть возможность выводить звук в broadcast, т.е. это специально для радио сделанная фича.
Нужно настроить на сайте, доступ к этому потоку у пользователей. Т.е. чтобы они могли подключаться и слушать.
На каком движке это делать и потом прикручивать остальной сайт зависит от ваших предложений.
На сайте планируется разграниченный доступ к пополняемому каталогу музыки.
Я больше склоняюсь к тому, чтобы это было на любом из популярных фреймворков, если не будет сильно дороже.
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