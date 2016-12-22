Интернет-радио (чтение аудио потока и доступ к нему пользователей)

Есть программа Traktor (Native Instruments).

Она есть для Windows и для MacOS.

Это диджейская программа, в ней сводятся треки.

В ней есть возможность выводить звук в broadcast, т.е. это специально для радио сделанная фича.

Нужно настроить на сайте, доступ к этому потоку у пользователей. Т.е. чтобы они могли подключаться и слушать.

На каком движке это делать и потом прикручивать остальной сайт зависит от ваших предложений.

На сайте планируется разграниченный доступ к пополняемому каталогу музыки.

Я больше склоняюсь к тому, чтобы это было на любом из популярных фреймворков, если не будет сильно дороже.