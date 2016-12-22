Разработка функционала туристического сайта

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Закрыт2 заявки189 просмотров

1) список стран в таком виде http://prntscr.com/dmls9s

2) список отелей в таком виде только http://prntscr.com/dmlsk7  только в 2 колонки http://prntscr.com/dmltq4 разделить ( 1 отель описание - название отеля - данные вылет число - 7ночей 8 дней - AL все включено)

3) ну и описание этого отеля типа http://joinup.ua/hotel/albatros-aqua-vista-resort-amp-spa/?tour_id=31-38PIFU

Сайт http://tour-shturman.com/  на wordpresse

Нужно связать цепочку переходов!  сделать так чтоб через кнопку добавить добавлялось в нужный раздел и список!

8 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров