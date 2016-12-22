Сломался сайт нужно поправить, самопис, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок141 просмотр

Здравствуйте! Перенес сайт в другой каталог, сначала не открывался вообщее, потом исправил ошибки и он открылся но теперь не работают внутренние страницы нужно срочно исправить.

8 лет назад
Debager
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

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