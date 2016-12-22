Браузерная (текстовая) онлайн игра. (php, mysql, javascript, html5)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки321 просмотр

Добрый день!

У нас имеется игровой проект (genesyx.ru), написанный на ASP.NET

Мы хотим переписать все на php (oop mvc), интересует только программная часть (но тут можно будет обсудить и верстку).

Техническое задание отсутствует, все делалось сидя на кухне в холодные вечера.

Ищу исполнителя с которым можно будет совместно составить техническое задание.

Буду рад вашим предложениям! 

HTMLJavaScriptMySQLPHP
8 лет назад
Testick
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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