Есть сайт на вордпресс. Стандартный - 10 страниц. Необходимо изменить дизайн, с учетом того, чтобы оставить структуру старого сайта. Поставить несколько блоков на главной, формы заявки, отзывы.
Браузерная (текстовая) онлайн игра. (php, mysql, javascript, html5)
Добрый день!
У нас имеется игровой проект (genesyx.ru), написанный на ASP.NET
Мы хотим переписать все на php (oop mvc), интересует только программная часть (но тут можно будет обсудить и верстку).
Техническое задание отсутствует, все делалось сидя на кухне в холодные вечера.
Ищу исполнителя с которым можно будет совместно составить техническое задание.
Буду рад вашим предложениям!
Заявки фрилансеров
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