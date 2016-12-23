Есть сайт на вордпресс. Стандартный - 10 страниц. Необходимо изменить дизайн, с учетом того, чтобы оставить структуру старого сайта. Поставить несколько блоков на главной, формы заявки, отзывы.
Прикрутить платежку на сайт
Прикрутить платежку на сайт
Оставляйте заявки, кто готов помочь
Задание срочное.
Заявки фрилансеров
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