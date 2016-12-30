Здравствуйте. Есть реализованный класс. К нему надо дописать метод. В основе метода - работа с CURL.
Переделки на сайте интернет-магазина
Что нужно переделать:
1. во время регистрации нового клиента. Окно которое проверяет не робот ли ты, дает нечеткие картинки , что можно разобрать только с лупой, поэтому проблема зарегистрироваться
2. в строке поиска шрифт бледный и ничего не видно, что написано.
3. из строки поиска клиент попадает не на каталог товаров , а на информацию о нем. , надо переделать на каталог.
Выбранный исполнитель
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