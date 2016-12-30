Переделки на сайте интернет-магазина

Что нужно переделать:

1. во время регистрации нового клиента. Окно которое проверяет не робот ли ты, дает нечеткие картинки , что можно разобрать только с лупой, поэтому проблема зарегистрироваться

2. в строке поиска шрифт бледный и ничего не видно, что написано.

3. из строки поиска клиент попадает не на каталог товаров , а на информацию о нем. , надо переделать на каталог.