Переделки на сайте интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок180 просмотров

Что нужно переделать: 

1. во время регистрации нового клиента.   Окно которое проверяет не робот ли ты, дает нечеткие картинки , что можно разобрать только с лупой, поэтому проблема зарегистрироваться 

2. в строке поиска шрифт бледный и ничего не видно, что написано.  

3. из строки поиска клиент попадает не на каталог товаров , а на информацию о нем. , надо переделать на каталог. 

8 лет назад
guest_14824875589416
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

indevor
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Работой довольны! Будем продолжать дальнейшее сотрудничество
Все отлично. Хороший работодатель.

Заявки фрилансеров

indevor
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад