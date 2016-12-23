Доработка веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Доработка веб-сайта до рабочего прототипа на Ruby on Rails. Нужен опытный разработчик RoR.Проект уже был в процессе – надо вникнуть в код и дописать. Из дополнительных навыков нужен опыт Ajax, GIT.  Работа фулл-тайм на удаленке, 40 часов в неделю. Рейт 18$/час (3000$ в месяц).  Продолжительность проекта 4 месяца. Срочно!!

AJAXGitRuby
8 лет назад
aorlova
28 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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