Доработки по шаблону

1. Нужен логотип на мобильном, добавлять отдельно, можнозакодированный в без 64 в css Рис 1

2. Дополнительное меню съехало и не выпадает (сейчас оноотключено). Поправить по вертикали + выровнять по правому краю, как «лупа

поиска».Рис 2

3. Слайдер на главной выводится произвольным полем,

А) должен показывать на 1 слайде 4 статьи, не показывает 4ю,как костыль поставила 3 в настройках, нужно вернуть 4е и поправить вывод 4й

Б) Добавить время перелистывания слайдов, сейчас 5 +\- сек,поставить 7-8 сек

В) На планшете \ узком экране кривой Рис 3

Г) Слайды показывает одни и те же, должен показывать разные(какие поставишь в произвольном поле: 1й слайд 4 статьи, далее следующие 4

статьи с произвольным полем и так далее, текущий –сколько не ставь, показывает только

один)

4. Популярные статьи на главной – расширить миниатюры, чтобыотсутствовал отступ. Рис 4

5. Популярные статьи в сайдбаре (SDпопуляр виджет) поставитьрандомный вывод .

6. В рубриках выводится только по 2 шт миниатюр постов,поставить вывод 6 шт и далее «показать еще» Рис 5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Записи

1. «похожие статьи» самый низ

А) Расплывчатая картинка, необходимо задать формат миниатюрыкак на главной – чтобы картинка была четкой

Б) добавить «клик по миниатюре – переход на статью», сейчаспереход только при нажатии на описание

2. Комментарии показывают перелистывание даже с 1мкомментарием. Рис 6

3. У содержания под словом Скрыть\Показать, сделать нижнееподчеркивание виде пунктира, чтобы было видно что это кликабельный элимент.

4. Добавить буллеты к спискам вместо квадратов (звезда )

Общее по шаблону:

1. При открытии страницы админки не авторизованнымпользователем вылезает ошибка см рис 7

2. Плагин Manage/View Your Posts Only (для контент менеджеров – показывае им только тепосты, которые требуется). При авторизациипрофиля пользователя «Участник» в админке выходит ошибка Рис 7 (сайдбар после

поиска), только наверху под вертикальным меню. При обновлении страницы админки

ошибка может исчезнуть, а может нет (если продолжает висеть, то при переходе в

записи исчезает и рандомно снова выходит)