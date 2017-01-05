Нужно написать скрипт/программу для PokerStars, когда определенный игрок уходит со стола(определение по цвету), нажималась кнопка sit out next blind. Чтобы работала на обычных столах, Zoom столы исключить.
Доработки по шаблону
1. Нужен логотип на мобильном, добавлять отдельно, можнозакодированный в без 64 в css Рис 1
2. Дополнительное меню съехало и не выпадает (сейчас оноотключено). Поправить по вертикали + выровнять по правому краю, как «лупа
поиска».Рис 2
3. Слайдер на главной выводится произвольным полем,
А) должен показывать на 1 слайде 4 статьи, не показывает 4ю,как костыль поставила 3 в настройках, нужно вернуть 4е и поправить вывод 4й
Б) Добавить время перелистывания слайдов, сейчас 5 +\- сек,поставить 7-8 сек
В) На планшете \ узком экране кривой Рис 3
Г) Слайды показывает одни и те же, должен показывать разные(какие поставишь в произвольном поле: 1й слайд 4 статьи, далее следующие 4
статьи с произвольным полем и так далее, текущий –сколько не ставь, показывает только
один)
4. Популярные статьи на главной – расширить миниатюры, чтобыотсутствовал отступ. Рис 4
5. Популярные статьи в сайдбаре (SDпопуляр виджет) поставитьрандомный вывод .
6. В рубриках выводится только по 2 шт миниатюр постов,поставить вывод 6 шт и далее «показать еще» Рис 5
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Записи
1. «похожие статьи» самый низ
А) Расплывчатая картинка, необходимо задать формат миниатюрыкак на главной – чтобы картинка была четкой
Б) добавить «клик по миниатюре – переход на статью», сейчаспереход только при нажатии на описание
2. Комментарии показывают перелистывание даже с 1мкомментарием. Рис 6
3. У содержания под словом Скрыть\Показать, сделать нижнееподчеркивание виде пунктира, чтобы было видно что это кликабельный элимент.
4. Добавить буллеты к спискам вместо квадратов (звезда )
Общее по шаблону:
1. При открытии страницы админки не авторизованнымпользователем вылезает ошибка см рис 7
2. Плагин Manage/View Your Posts Only (для контент менеджеров – показывае им только тепосты, которые требуется). При авторизациипрофиля пользователя «Участник» в админке выходит ошибка Рис 7 (сайдбар после
поиска), только наверху под вертикальным меню. При обновлении страницы админки
ошибка может исчезнуть, а может нет (если продолжает висеть, то при переходе в
записи исчезает и рандомно снова выходит)
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