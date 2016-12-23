Перевести сайт на использование ssl. Сертификата пока нет.

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Есть два сайта: один на простом html, второй в поддомене первого -  на Joomla. 

Нужно перевести оба или хотя бы один на использование https.

Быстро и недорого.

Оплата строго яндекс-деньги или Paypal.

HTMLJoomla
8 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров