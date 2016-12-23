Здравствуйте. Есть реализованный класс. К нему надо дописать метод. В основе метода - работа с CURL.
Перевести сайт на использование ssl. Сертификата пока нет.
Есть два сайта: один на простом html, второй в поддомене первого - на Joomla.
Нужно перевести оба или хотя бы один на использование https.
Быстро и недорого.
Оплата строго яндекс-деньги или Paypal.
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